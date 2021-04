Mercato – Inter, Lukaku è intoccabile: ma il Chelsea di Abramovich lo corteggia

I nerazzurri dovranno cedere un big per dare fiato alle proprie finanze

Se l'Inter continuerà a non trovare una soluzione per l'ingresso del nuovo socio, l'unica soluzione per risanare il bilancio sarà vendere un big entro il 30 giugno: questo è bene scriverlo chiaramente, perché vendere un top player - a oggi - si prospetta come l'unica soluzione che possa sbloccare il mercato dei nerazzurri anche in entrata, andando a soddisfare le richieste che inevitabilmente Antonio Conte farà a Steven Zhang per portare l'Inter a essere competitiva anche in Europa. E ad avere mercato, in casa Inter, ci sono Skriniar e de Vrij, così come Brozovic ed Eriksen o lo stesso Lautaro Martinez, il cui rinnovo è fermo per le problematiche relative al procuratore.