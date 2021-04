Crotone-Inter, le ultime sulle probabili formazioni: due ballottaggi per Conte

La sfida è in programma domani pomeriggio alle ore 18

L'Inter di Antonio Conte è giunta ormai all'ultimo atto: già questa settimana, infatti, la formazione nerazzurra potrebbe ottenere la matematica vittoria dello scudetto, in caso di vittoria a Crotone e contemporaneo stop dell'Atalanta contro il Sassuolo. Il tecnico, però, ha chiarito in conferenza stampa che l'obiettivo non è stato ancora raggiunto, ragion per cui servirà il massimo dell'impegno anche nella sfida dello Scida.