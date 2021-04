Conte loda i progressi di Pinamonti: “Poco spazio, ma lavorando è cresciuto”

Il tecnico ha parlato in conferenza alla vigilia della gara con il Crotone

Andrea Pinamonti è fra i calciatori meno impiegati da Antonio Conte nel corso di questa stagione. L'attaccante è sceso in campo solamente in sette occasioni, senza collezionare nel complesso neanche 90 minuti. Eppure l'allenatore dell'Inter, nella conferenza stampa tenuta oggi alla vigilia della partita con il Crotone, ha speso parole al miele per il giocatore, lodando l'impegno ed i progressi fatti con il lavoro in allenamento.