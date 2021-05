Zhang in visita ad Appiano: “Siamo vicini alla storia, grazie a tutti”. Poi l’abbraccio con Conte

Si è parlato solo del presente: il vertice per programmare il futuro è rimandato

Un discorso in cui Steven ha mostrato tutto il suo orgoglio per il percorso compiuto in campionato, ringraziando tutti, dallo staff ai giocatori. "Grazie davvero tutti, siamo vicini alla storia. Adesso ci manca l'ultimo sforzo",le sue parole, accompagnate da un lungo abbraccio con Antonio Conte sotto gli occhi di Marotta. Per ora si è parlato solo del presente, ci sarà tempo di ragionare sul futuro dopo aver vinto lo scudetto.