Festa scudetto, più di 250 persone al lavoro. La Curva Nord: “Sarà una cosa mai vista”. I dettagli

Il grande appuntamento è in programma il 23 maggio, a fine campionato

Per lo scudetto manca l'ultimo passo, la Curva Nord dell'Inter sta preparando una festa per celebrare al meglio il 19esimo scudetto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, più di 250 ragazzi sono al lavoro, tra disegni, permessi e spazi per festeggiare nel rispetto delle norme anti Covid.