Cuadrado pronto a tornare in gruppo: ci sarà contro la Juventus?

Juan Cuadrado è fuori da quasi un mese e mezzo, dallo spezzone di partita giocato contro il Bologna lo scorso 7 ottobre. Un’apparizione che doveva segnare il suo rientro dopo l‘infiammazione al tendine d’Achille che lo aveva colpito a inizio settembre. Invece, il colombiano è ancora indisponibile.

Ora, però, Cuadrado sembra davvero pronto a tornare in campo, come raccontato da Tuttosport. Da oggi, infatti, parte la volata dell’esterno per tornare nella lista dei convocati di Inzaghi in vista di Juventus-Inter. Il colombiano non vuole saltare la sfida contro la sua ex squadra e il suo recupero sembra proseguire bene.

Nell’ultima settimana si è allenato spesso sul campo, cosa che farà anche oggi. La speranza sarebbe quella di tornare in gruppo già da domani, per poi convincere il tecnico dell’Inter a portarlo in panchina all’Allianz Stadium.

L’opinione di Passione Inter

L’assenza di Cuadrado in queste settimane sta pesando molto sulle rotazioni dell’Inter, fattesi ancora più corte e deficitarie con l’infortunio di Pavard. Il rientro del colombiano, allora, permetterebbe una gestione migliore di Dumfries, in questo momento senza il suo sostituto designato.