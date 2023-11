Inzaghi ora vuole lo Scudetto per consacrarsi con l’Inter

Il terzo anno di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è iniziato in modo scintillante e il tecnico è alla ricerca della sua consacrazione definitiva sulla panchina nerazzurra, per entrare tra i grandi del calcio italiano.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, a Inzaghi manca lo Scudetto per affermarsi come uno dei migliori tecnici della storia recente dell’Inter, e non solo. A pesare sul giudizio dell’allenatore piacentino, infatti, ci sono il campionato perso due anni fa e il percorso deludente della scorsa stagione, con la squadra mai veramente in lotta con il Napoli.

Due nei che Inzaghi vuole lasciarsi alle spalle, a partire già dalla sfida contro la Juventus, che potrebbe mandare un segnale chiaro alla Serie A e rinvigorire ulteriormente le ambizioni del mondo Inter. Il tricolore, il primo della carriera del tecnico, il ventesimo della storia nerazzurra, è l’obiettivo primario.

L’opinione di Passione Inter

Le varie coppe vinte e il percorso in Champions League della scorsa stagione non bastano più all’Inter e a Inzaghi, che ora vuole alzare l’asticella. Quanto fatto in questi due anni, però, è servito per arrivare ad avere la squadra di oggi: matura e consapevole dei propri mezzi come mai prima d’ora. Contro la Juventus, allora, servirà un’ulteriore prova di forza.