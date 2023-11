Lautaro domina con l’Inter, ma fatica con l’Argentina: i numeri

La stagione di Lautaro Martinez è fin qui indiscutibile. O almeno lo è con la maglia dell’Inter, perché con l’Argentina il Toro sembra essere in difficoltà da un po’ di tempo. Il gol in nazionale, infatti, manca ormai da più di un anno, dal 24 settembre, in amichevole contro l’Honduras.

Come racconta Tuttosport, a pesare sulle difficoltà con l’Albiceleste, c’è sicuramente l’assetto tattico: il tridente e la presenza di Messi non mettono il capitano dell’Inter nelle condizioni migliori per trovare il gol, come invece accade con Inzaghi. Lo dimostrano i numeri: nel periodo di astinenza con l’Argentina, Lautaro ha segnato 39 reti in 64 partite con l’Inter.

Come ricorda sempre il quotidiano romano, dopo il Mondiale vinto è diventato ancora più irrinunciabile per l’Inter: ora è capitano e Inzaghi fatica a levarlo dal campo: con 1271 minuti è il giocatore di movimento più utilizzato. Nell’Argentina, invece, ha giocato solo una partita intera su 5 di qualificazione, e solo 2 da titolare. Una differenza di status che il Toro vuole ribaltare più presto, ma intanto l’Inter se lo gode e spera in un suo gol decisivo contro la Juventus.

L’opinione di Passione Inter

Lautaro Martinez ha raggiunto uno status da top mondiale all’Inter e questo è innegabile. Pertanto, le difficoltà con l’Argentina non possono che stupire. La speranza del popolo nerazzurro è che ciò non influisca sul morale del Toro, soprattutto in vista di Juventus-Inter.