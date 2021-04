La Curva Nord contro la Super League: “Siamo contrari. Il calcio è del popolo”

La parte più calda del tifo nerazzurro ha espresso il suo parere sulla creazione della nuova competizione

CONTRO LA SUPERLEGA - "Noi pensiamo che con la Superlega i club vogliano cercare di levare il pallino del denaro dalle mani della FIFA che catalizza tutti i capitali del mondo calcio. Si vogliono sedere al tavolo in una posizione di forza. Almeno lo speriamo. Se così non fosse e si andasse fino in fondo, naturalmente saremmo contrari".

IL CALCIO DEL POPOLO - "Il calcio, almeno come lo vediamo noi è quello del 'clamoroso al Cibali!', non ci interessano Inter-Bayern, Inter-Real Madrid e Inter-City senza le trasferte a Praga, a Varsavia, oppure a Benevento in macchina in 24 ore andata e ritorno. Il calcio non è quello della Superlega, ma è quello del popolo. Altrimenti andiamo dietro alle 'porcate' dell'Nba. Adesso vediamo e aspettiamo che succede".