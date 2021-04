Super League, Steven Zhang si dimette Executive board dell’ECA

Il presidente nerazzurro segue la mossa fatta dal presidente della Juventus Agnelli

Come riporta gazzetta.it, il presidente dell'Inter Steven Zhang si è dimesso dall'Executive board dell'ECA, l'associazione delle squadre partecipanti alle competizioni europee, in cui era entrato nel settembre 2019. La mossa, la medesima fatta dal presidente della Juventus Andrea Agnelli nelle scorse ore, è legata alla decisione di fondare insieme agli altri top club europei la Superlega. L'Inter quindi dà il suo pieno appoggio per la creazione della nuova competizione nonostante le recenti dichiarazioni del presidente dell'UEFA Ceferin che condanna i 12 club aderenti alla competizione.