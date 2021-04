Super League, sul sito ufficiale lo stadio dell’Inter è la Cattedrale: indizi per il futuro?

Il progetto del nuovo stadio di Milano dovrebbe comprendere entrambe le milanesi

Dopo l'ufficialità della Super League, è stato creato anche il sito web ufficiale della competizione. All'interno del portale vengono presentate le squadre partecipanti e sullo sfondo viene mostrato lo stadio di appartenenza. La curiosità, che sa di indizio per il futuro, riguarda l'Inter: la casa dei nerazzurri è infatti la Cattedrale, il progetto del nuovo stadio di Milano capitanato da Populous. Inizialmente lo stadio è stato concepito per le due milanesi, e quindi anche per il Milan, ma nel sito lo stadio rossoneri rimane San Siro. Che sia un segnale per il futuro stadio dell'Inter? La Super League potrebbe cambiare il mondo del calcio e anche le infrastrutture collegato a esso.