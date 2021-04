Super League, la lettera di un gruppo di tifosi a Zanetti: “Aiuta l’Inter a dire di no”

Un gruppo di tifosi nerazzurri ha scritto una lettera aperta al vicepresidente

"Caro Capitano, di un Campionato per soli ricchi, con una piccola fettina riservata di anno in anno, a turno, agli esclusi, non si sentiva davvero la mancanza. L'iniquità di questo progetto era evidente anche prima che le autorità sportive europee, con una durissima presa di posizione, richiamassero i club ai loro vincoli di lealtà, e alle regole comuni: che valgono per tutti.