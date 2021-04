L’UEFA convalida la nascita della nuova Champions: competizione a 36 squadre dal 2024

L'organo esecutivo ha convalidato il nuovo format della competizione

Come riporta tuttomercatoweb.com, nella riunione di Montreux del Comitato Esecutivo dell'UEFA , l'organo confederale ha validato la nascita della nuova Champions League a 36 squadre che partirà nel 2024. E 'arrivata dunque la conferma della creazione della nuova competizione che si stava pensando già da tempo. La UEFA è attualmente ancora in riunione e si parlerà anche della creazione della Super League. L'organo non teme quindi la nuova competizione e crea così il nuovo format della storica Champions League.