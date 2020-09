Dai baby leader Barella e Bastoni, al rilancio di Perisic ed Eriksen. Così riparte la nuova Inter

Una nuova stagione per ambire ai successi più importanti. L’Inter si prepara a scendere in campo questa sera in quello che sarà un campionato dalle tante aspettative. Tra i vari giocatori su cui puntare, Antonio Conte può vantarsi di due certezze che sono sempre più titolari inamovibili: Bastoni e Barella. Come confermato anche da La Gazzetta dello Sport, sono loro i baby leader dei nerazzurri e quest’anno contribuiranno ad alzare l’asticella.

Oltre ai ‘nuovi’ che avanzano, per il tecnico leccese ci sono ulteriori due conferme. Quello di Ivan Perisic, infatti, sarà un vero e proprio rilancio: il croato campione d’Europa partirà probabilmente titolare questa sera e la sua duttilità nel giocare a tutta fascia potrebbe essere determinante. C’è poi il capitolo Eriksen. Per il danese potrebbe essere questo l’anno della rinascita e Conte punterà su di lui a partire dalla prima giornata di campionato.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<