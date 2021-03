Dalla Cina – I potenziali acquirenti del Taizhou Yuanda valutano il trasferimento a Nanchino: nuovo Jiangsu?

È arrivato pochi giorni fa il comunicato ufficiale con cui Suning – il gruppo che detiene anche la maggioranza dell’Inter – ha sospeso con effetto immediato l’attività dello Jiangsu. Il club campione della Chinese Super League è destinata così a scomparire, a causa della decisione della famiglia Zhang di tagliare tutte le attività estranee al mercato Suning.

Come riportato da Titan Sport Plus però inizia a rimbalzare l’idea di un nuovo Jiangsu FC. I potenziali acquirenti di Taizhou Yuanda, squadra al 6 ° posto della China League One nel 2020, stanno valutando la possibilità di trasferire il club a Nanchino nel caso in cui dovessero riuscire a completare l’acquisto da parte della società.

