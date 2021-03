Serie A, fumata grigia in assemblea: l’Inter vota Dazn, 9 club astenuti. Decisione rinviata

Sono settimane e giorni decisivi per la Serie A e non solo per i risultati sul campo. Se stasera infatti l’Inter di Antonio Conte potrebbe tentare un allungo sul Milan in testa alla classifica vincendo al Tardini di Parma, oggi si è svolta l’assemblea di Lega per decidere sui diritti tv del triennio 2021-2024. La questione è più che mai aperta, con Dazn e Sky protagonisti.

Come riporta Calcio&Finanza le società però si riaggiorneranno la prossima settimana, perché anche questa volta la votazione sull’assegnazione dei diritti non ha raggiunto la maggioranza richiesta. 11 club (Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) hanno espresso la propria preferenza per Dazn, mentre i restanti 9 si sono astenuti. Per arrivare ad una decisione decisiva servono 14 voti a favore di una o dell’altra emittente. In ballo c’è il futuro del nostro campionato.

