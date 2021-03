Altro appuntamento, come ogni settimana, con Passione Inter in diretta su Radio Nerazzurra durante #SocialMediaClub. Quest’oggi, con il nostro Lorenzo Polimanti, ospite di Lapo De Carlo e Sergio Sironi, si è parlato delle ultime in vista del match di questa sera tra l’Inter ed il Parma alla luce anche dei risultati di Serie A di ieri sera. Riascolta qui sotto la puntata di oggi!

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA-INTER, SANCHEZ TITOLARE?>>>