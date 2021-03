Festa (Sole24Ore): “PIF-Inter, 300 milioni per la minoranza non ha alcuna logica”

Il gruppo Suning è alla ricerca di partner per proseguire la loro azione nell’Inter, come annunciato nell’ultimo comunicato ufficiale. Tra i tanti fondi pronti ad investire nel club nerazzurro, nelle ultime ore è spuntato il nome del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita. E’ uno tra i più grandi al mondo e e ha un patrimonio totale stimato sui 347 miliardi di dollari. Il loro obiettivo, come spiegato all’interno del progetto “Saudi Vision 2030”, è quello di diversificare l’intera economia del Paese.

PIF dunque sarebbe interessato ad acquistare la minoranza dell’Inter, intorno al 30%, per circa 300 milioni di euro. Un’offerta che sarà sicuramente presa in considerazione dalla famiglia Zhang. Il giornalista de Il Sole 24 Ore Carlo Festa però frena su questa ipotesi, spiegando su Twitter: “Dal punto di vista finanziario non ha alcuna logica che un fondo ti strapaga una minoranza 300 milioni per non contare nulla. I sauditi avranno bisogno di visibilità in Occidente per migliorare la loro immagine internazionale, ma non sono sprovveduti”.

