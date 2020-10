Dall’Inghilterra – Lukaku il quarto miglior centravanti del mondo! Lewandowski al comando: ecco la Top 10

34 reti nella stagione appena passata al primo anno con una nuova maglia, quella dell’Inter, per Romelu Lukaku. L’attaccante belga è diventato subito il leader della squadra nerazzurra ed ha trascinato i suoi compagni prima al secondo posto in Serie A, poi in finale di Europa League persa contro il Siviglia. Nonostante tutto quello che è successo, lo scorso anno c’è stata una costante: Lukaku.

L’apporto decisivo ha fatto così che il numero 9 sia al quarto posto nella classifica dei migliori centravanti del mondo. La redazione del portale inglese FourFourTwo ha infatti stilato la Top1o e Lukaku è appena al di sotto del podio, occupato da Robert Lewandowski, Harry Kane e Cristiano Ronaldo. Ecco la classifica completa:

10. Vardy

9. Suarez

8. Raul Jimenez

7. Benzema

6. Haaland

5. Aguero

4. Lukaku

3. Cristiano Ronaldo

2. Kane

1. Lewandowski

