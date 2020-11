Damascelli: “L’Inter deve risolvere dei problemi in difesa. Lukaku? Assenza pesantissima per Conte”

L’Inter è reduce dalla sconfitta esterna contro il Real Madrid. La gara di Champions League è terminata 3 a 2 per gli spagnoli e ha evidenziato alcuni lati positivi ed altri negativi degli uomini di Antonio Conte. Sulle pagine de Il Giornale l’esperto giornalista Tony Damascelli ha analizzato la partita, non risparmiando qualche critica ai nerazzurri.

Queste le sue parole: “Quella dell’Inter è stata una sconfitta acida in una partita strana. Sotto per ben due reti è riuscita ad alzare la testa, prima di ricevere la punizione finale. Era una gara che avrebbe potuto vincere. L’assenza di Lukaku è pesantissima per Conte, ma anche in difesa ci sono dei problemi. Vengono fatti errori che si ripetono con eccessiva puntualità”.

