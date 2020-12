D’Ambrosio: “Partita fondamentale, all’Inter cambiata la mentalità. La mia posizione? Conta la squadra”

Insieme ad Antonio Conte, nella consueta conferenza stampa della vigilia tenuta nel giorno che precede l’importante partita di Champions League fra Inter e Shakhtar Donetsk, è intervenuto il difensore nerazzurro Danilo D’Ambrosio. Il calciatore ha parlato della difficoltà dell’incontro, evidenziando anche i progressi fatti dalla squadra con il tecnico salentino in panchina.

Partita – “Non dobbiamo avere nessun rimpianto dopo la partita, per questo è fondamentale fare tre punti. Posizione in campo? Non è importante giocare da una parte o dall’altra, l’importante è il collettivo”.

Crescita – “Non è giusto fare paragoni fra questa squadra e quella degli anni passati, è cambiato il modo di lavorare ed approcciarsi a questa maglia. Sono certo che si continuerà a crescere perché c’è una mentalità vincente”.

Shakhtar Donetsk – “Domani sarà una partita a sé, piena di ostacoli. Se abbassi la concentrazione lo Shakhtar ti mette in difficoltà e crea pericoli: per non avere rimpianti bisogna vincere”.

