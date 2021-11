D’Ambrosio: “Spalletti? Scudetto vinto anche grazie a lui. Sul futuro di Insigne…”

Il difensore nerazzurro ha parlato a due giorni dal big match contro il Napoli

Non sarà certo una partita da ex per Danilo D'Ambrosio che la maglia del Napoli non l'ha mai indossata, ma ciò non toglie che sarà comunque un incrocio speciale per il difensore nerazzurro nato proprio nella città partenopea. In ballottaggio per una maglia dal primo minuto con Ranocchia a causa dell'assenza di Stefan de Vrij per la gara di domenica, il centrale interista è stato intervistato questa mattina ai microfoni di Sportmediaset per commentare l'avvicinamento alla sfida contro gli azzurri guidati dal grande ex dell'incontro Luciano Spalletti.