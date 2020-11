Nessuna sorpresa. Christian Eriksen è stato convocato dal ct Kasper Hjulmand per i prossimi impegni della Danimarca. Il fantasista dell’Inter cercherà anche questa volta di sfruttare al meglio la sosta per le nazionali e cercare di mandare segnali importanti a Conte. Il 18 intanto potrebbe sfidare in campo l’amico Lukaku.

Ecco la lista dei convocati:

