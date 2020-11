GdS – Inter, 7 difese diverse nelle prime 9 gare: Conte ora cerca continuità e solidità

L’inserimento del trequartista e dei due esterni ultra offensivi nell’undici titolare dell’Inter ha creato sicuramente qualche squilibrio. Conte è chiamato a correre ai ripari e sistemare la difesa dopo i numerosi gol incassati in questa prima parte di stagione.

Come riportato però da La Gazzetta dello Sport, il tecnico si augura ora di avere tutti a disposizione dopo le defezioni causate da infortuni e turnover. L’Inter è infatti scesa in campo con sette “difese” diverse nelle prime nove gare della stagione e soltanto contro Milan e Borussia Moenchengladbach ha schierato gli stessi tre per due gare consecutive.

