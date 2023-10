Darmian: “Orgoglioso di questa maglia, ecco il nostro obiettivo”

E’ toccato a Matteo Darmian sottoporsi quest’oggi all’intervista sui canali ufficiali del club per il Matchday Programme nerazzurro. A poche ore dall’anticipo di questo sabato a San Siro tra Inter e Bologna, il difensore ha spiegato quanto sia importante poter rappresentare partita dopo partita una società importante come quella interista davanti ad un tifo strepitoso.

Queste le sue parole: “Il calore del nostro pubblico è importantissimo e io darò sempre tutto me stesso per questa squadra. So quanto è importante dare sempre la miglior versione di se stessi, per questo ogni giorno cerco di migliorarmi”.

Darmian ha poi raccontato cosa si prova ad indossare i colori dell’Inter: “L’orgoglio nel vestire questa maglia è sempre altissimo. C’è anche tanta responsabilità: verso noi stessi, i tifosi, la società. Questo è uno dei motori che mi spinge a lavorare sempre al meglio. In questo sono aiutato dal gruppo, dai compagni: remiamo sempre uniti, verso un obiettivo comune”.

Infine, si è discusso dei gol pesanti segnati in queste ultime stagioni: “È bello anche fare assist, nel mio piccolo sono tutti belli. L’emozione più bella? Achille e Gregorio, i miei figli: sono la cosa più bella della mia vita”.