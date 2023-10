L’Inter RIMANE a San Siro? Ecco perché la società NON è convinta

Il futuro di San Siro rimane ancora incerto, con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che nella giornata di ieri è tornato a parlare del futuro dello stadio, fornendo la partecipazione del Comune nella ristrutturazione dell’impianto, nel caso una tra Inter e Milan volesse rimanere. Il primo cittadino avrebbe aperto anche alla vendita.

Tuttavia, come riportato dal Corriere della Sera, l’Inter non sembra essere molto convinta. Lo scetticismo dei nerazzurri è duplice: per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, secondo la società interista non ci sarebbe chiarezza da parte del Comune sulle tempistiche. Sulla vendita, invece, ci sarebbe il problema legato alla gara da affrontare per l’acquisto, dal momento che una trattativa privata non è pensabile.

Inoltre, ci sarebbe un altro problema: il nuovo stadio del Milan non sarà pronto prima del 2028 e questo costringerà i rossoneri a rimanere a San Siro fino a quella data, impedendo, di fatto, qualsiasi intervento dell’Inter.