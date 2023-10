Inter, ricordi le difficoltà post Champions? Con il Bologna prova di maturità

C’è stata una costante nella stagione passata dell’Inter: i punti persi dopo gli impegni di Champions League. L’anno scorso sono arrivate ben 6 sconfitte nelle 12 partite giocate successivamente a una gara in Europa.

Un numero ingiustificabile, che è costato ai nerazzurri ambizioni maggiori in Serie A. Un trend che Inzaghi e la sua squadra vogliono evitare di ripetere in questa stagione. Per ora è andata bene: dopo la Real Sociedad è arrivata una vittoria contro l’Empoli, seppur striminzita e decisa da un eurogol di Dimarco.

Con il Bologna, allora, sarà una prova importante per capire se l’Inter avrà fatto un passo in avanti deciso: contro i rossoblù servirà grande maturità e concentrazione, per riuscire a non patire le fatiche della gara con il Benfica e portare così a casa la vittoria.