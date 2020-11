CdS – Darmian esterno, Perisic quarta punta: l’evoluzione è compiuta

Partiti rispettivamente come difensore centrale e esterno sinistro, Matteo Darmian e Ivan Perisic in questa prima parte di stagione hanno avanzato il proprio raggio di azione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Parma, lanciato da Conte sulla fascia destra contro il Borussia Monchengladbach al posto dell’assente Hakimi, ha risposto alla grande ed è stato così avanzato definitivamente nel reparto laterali e resta una valida opzione anche per la corsia sinistra.

Discorso simile per Perisic che, a causa delle assenze di Sanchez e Lukaku, si è reinventato attaccante al fianco di Lautaro Martinez. Il croato ha segnato sia contro il Parma che contro il Real Madrid, anche contro l‘Atalanta Conte lo ha schierato in campo nella ripresa da centravanti. L’ex Bayern è da considerare ora un’opzione più per il reparto offensivo che per quello degli esterni.

