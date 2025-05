Data a SORPRESA per Como-Inter: c’è un nodo da sciogliere

L’Inter deve cercare di superare il prima possibile l’amarezza per la gara di ieri sera contro la Lazio. Sia perché c’è da ricaricare le pile in vista della finale di Champions League, ma prima ancora perché c’è da giocare l’ultimo atto del campionato di Serie A.

Como-Inter sarà l’ultimo impegno dei nerazzurri, che in teoria possono ancora vincere lo Scudetto, in caso di un ulteriore scivolone del Napoli, in casa contro il Cagliari. Tuttavia, la data della 38a giornata di Serie A rimane ancora un mistero, sebbene una decisione dovrebbe arrivare oggi dopo il Consiglio di Lega Serie A.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nodo principale da sciogliere rimane quello dell’evenutale spareggio, che potrebbe verificarsi in un solo caso. La nuova ipotesi che sta prendendo piede per l’ultima giornata ora è far disputare le gare di Napoli e Inter venerdì 23 maggio (tutte le altre il giorno dopo).

Per lo spareggio, allora, rimarrebbe libero lo slot di lunedì 26 maggio, che lascerebbe all’Inter 5 giorni di riposo in vista della finale di Champions League a Monaco di Baviera, sabato 31 maggio.