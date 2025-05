L’Inter si scaglia contro arbitro e VAR: scoppia il CASO

Non è stato un post-partita semplice quello di Inter-Lazio per la squadra di Inzaghi. La delusione per l’occasione persa ha fatto il palio con la rabbia per la direzione di gara dell’arbitro e del VAR, in particolare per quanto riguarda il rigore di Bisseck, che ha portato al 2-2.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, la squadra sarebbe rimasta più di un’ora nello spogliatoio dopo la gara, insieme a Inzaghi e ai dirigenti nerazzurri. L’obiettivo era far sbollire l’amarezza per quanto accaduto, ma anche il disappunto verso l’arbitro Chiffi e il VAR.

Non a caso, l’Inter ha scelto la via del silenzio stampa, molto raro negli ultimi anni, anche nei momenti più difficili. L’episodio del rigore sarebbe rimasto indigesto ai dirigenti e allo staff tecnico nerazzurro, così come si riacceso il caso attorno a Guida, AVAR originario di Pompei, che in passato non se l’era sentita di arbitrare il Napoli, ma che ha accettato tranquillamente di essere l’impegno di ieri sera.