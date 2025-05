Gazzetta condanna Chiffi: “Restano molti dubbi”

Non si placano le polemiche su Inter-Lazio il giorno dopo la gara, alimentate anche dal silenzio stampa nerazzurro nel post-partita, legato al disappunto per la direzione dell’arbitro Chiffi. Una prestazione che non è piaciuta nemmeno a La Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano ha condannato il suo arbitraggio rifilandogli una grave insufficienza, commentata così: “Dirige con fermezza. Giusti i cartellini. Ma non vede il rigore della Lazio e restano dubbi sul contatto Rovella-Bisseck”.

In questo ultimo caso, la Rosea fa riferimento alla spinta nei confronti del difensore nerazzurro nel primo tempo, sulla quale “restano molti dubbi”, come scritto nella moviola, nonostante la decisione di Chiffi di lasciar proseguire. Perplessità che permangono anche sulla scelta del VAR di richiamarlo al monitor per il tocco di mano del difensore interista.