De Rossi: “L’Inter fa paura, ma nostro mercato è stato migliore”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma, Daniele De Rossi ha commentato – tra le altre cose – il mercato che si è appena concluso. Il tecnico giallorosso non ha avuto un grande avvio in questa stagione, ma già da domani sera potrà tentare di invertire la rotta in caso di grande prestazione contro i bianconeri.

Da sempre grande ammiratore dell’Inter di Simone Inzaghi, questa mattina l’allenatore della Roma ha parlato proprio della prestazione dei nerazzurri. De Rossi, infatti, è rimasto ancora una volta impressionato dalla gara giocata dai nerazzurri ieri sera contro l’Atalanta. Un match che, a suo dire, testimonia la grande forza della formazione interista nonostante un mercato sottotono.

Queste le sue parole: “Paradossalmente abbiamo fatto un mercato migliore dell’Inter, che però aveva bisogno solo di ritocchi e contro l’Atalanta ha fatto paura un po’ a tutti. Noi abbiamo preso una giusta direzione e c’è stata collaborazione, l’obiettivo è diventare in pochi mesi e con poche sessioni di mercato ad avere una squadra forte da ritoccare solamente di volta in volta. Dunque un bilancio positivo, sono contento del mercato”.