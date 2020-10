De Vrij: “Sono curioso di vedere de Boer in allenamento. Anche lui è stato un difensore centrale”

Non è stato l’esordio che certamente si aspettava sulla panchina della Nazionale Olandese, quello dell’ex allenatore interista Franck de Boer nei panni di nuovo commissario tecnico. Per sua fortuna, però, si trattava semplicemente di un’amichevole, in attesa dei prossimi impegni ufficiali in Nations League contro Bosnia Erzegovina e Italia. Del nuovo ct dei Paesi Bassi, ha parlato il difensore dell’Inter Stefan de Vrij nelle dichiarazioni riprese in Olanda da vi.nl.

Questo il commento del centrale nerazzurro sul nuovo ct: “Ho dovuto saltare alcune partite internazionali a causa di infortuni, ma questo non toglie il fatto che io sia orgoglioso ogni volta che vengo chiamato in causa. Ora sono curioso vedere come lavora Frank de Boer. Anche lui è stato un difensore centrale, proprio come lo era Koeman. Imparo sempre qualcosa da ogni allenatore, quindi non sarà diverso con De Boer”.

