VIDEO – De Vrij KO, situazione Dzeko, bomba Kostic: ultime news Inter

INTER NEWS - Le ultimissime notizie nerazzurre in vista di una settimana molto caldaCLICCA L'IMMAGINE IN ALTO PER VEDERE IL VIDEO

Redazione Passione Inter

Le ultimissime news della settimana in casa Inter. Tiene banco in primis la questione infortuni, con i problemi accusati da de Vrij e Dzeko in nazionale. Importante news anche di calciomercato, con Filip Kostic che si starebbe avvicinando all'Inter, e le ultimissime di formazione verso Inter-Napoli di domenica.