Cm.com – L’Inter ha in mano Kostic: sarà lui il post-Perisic

La società nerazzurra avrebbe individuato in Kostic il giusto sostituto per Perisic

L'Inter, infatti, si è portata avanti nel discorso con Filip Kostic e sembra essere lui il profilo scelto dalla società per il post-Perisic. Il croato è in scadenza di contratto e a giugno dovrebbe dire addio ai nerazzurri. Ma non solo. L'agente Alessandro Lucci pare aver promesso al giocatore dell'Eintracht il passaggio all'Inter al termine di questa stagione. Se così dovesse essere, i nerazzurri sarebbero vicini a fare un colpo di mercato molto importante per la fascia sinistra.