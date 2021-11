GdS – Inter, de Vrij rischia lo stop: Inzaghi studia le alternative

Oggi l'olandese ripeterà gli esami con lo staff dell'Inter

Questa non ci voleva proprio. A meno di una settimana dal big match contro il Napoli , Simone Inzaghi teme di perdere, per un tempo più o meno lungo, uno dei suoi migliori giocatori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , Stefan de Vrij , infatti, oggi ritorna in Italia dove, insieme allo staff nerazzurro, ripeterà gli esami: una risonanza magnetica dovrebbe fare luce sulla portata del danno muscolare e, quindi, sui tempi di recupero.

Non ci sbilanciamo sui tempi di recupero, aspettiamo l'esito degli esami. Ma se venisse confermata la sua assenza nei prossimi giorni, Inzaghi dovrà pensare bene a come sistemare la difesa. Una cosa è certa: potrà contare su Alessandro Bastoni .

Il centrale classe 1999 aveva lasciato il ritiro della Nazionale a causa del riacutizzarsi dell'affaticamento agli adduttori, ma ora è pronto alla Pinetina (oggi lavoro personalizzato) per recuperare. C'è spazio e tempo per farlo. In difesa lui ci sarà, e Inzaghi potrebbe anche schierarlo come centrale al posto di de Vrij. Come braccetto di sinistra, a quel punto, ci sarebbe Dimarco, rimasto ad Appiano durante questa sosta nazionali.