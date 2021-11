GdS – Inter tranquillizzata dal ritorno di Dzeko: ci sarà contro il Napoli

Il nerazzurro è tornato ieri in Italia. Ad Appiano potrà recuperare con calma

Prima le notizie cattive e poi quelle buone. Per un de Vrij che rischia lo stop, c'è un Edin Dzeko pronto a rientrare. Il centravanti bosniaco, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha lasciato ieri il ritiro della sua Nazionale: è rientrato in Italia nel primo pomeriggio. La partita di martedì contro l'Ucraina a Sarajevo si era, purtroppo per la Bosnia, di fatto resa inutile. Fosse valsa la qualificazione ai Mondiali, il c.t. Petev avrebbe rischiato Dzeko.