Inter, sospiro di sollievo per gli infortunati: nessuno stiramento per De Vrij

Inzaghi può stare più tranquillo in vista del Napoli

Simone Inzaghi ha vissuto sicuramente gli ultimi giorni con una certa tensione. La sua Inter non sta andando male, ma Napoli e Milan corrono e certo provare a tenere il passo con diversi titolari fuori per infortunio non sarebbe stato semplice. Tuttavia la situazione sempre meglio di quanto tutto lasciasse supporre fino a qualche ora fa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sospiro di sollievo, almeno parziale, in casa Inter. Le situazioni di Bastoni e Dzeko, rientrati in anticipo dalle rispettive nazionali, non destano eccessive preoccupazioni. Entrambi quasi sicuramente riusciranno a scendere in campo dal primo minuto nel big match contro il Napoli. Bastoni, vittima principalmente di un semplice affaticamento, probabilmente sostituirà al centro della difesa De Vrij, uscito malconcio dall'impegno con la nazionale, con l'inserimento sul centro sinistra di Dimarco. Il cigno di Sarajevo, il cui risentimento muscolare è già stato in gran parte riassorbito invece prenderà regolarmente posto al centro dell'attacco, al fianco di Lautaro Martinez.