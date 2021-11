Mercato – Carnevali su Raspadori-Inter: “Nessun feeling con Dionisi? Enorme put….ta”

Il d.s. del Sassuolo si è espresso sulle voci di Raspadori all'Inter

Giovanni Carnevali , d.s. del Sassuolo , è uno dei tanti ospiti presenti al Social Football Summit 2021 di Roma dove è presente il nostro inviato Lorenzo Polimanti . Il dirigente dei neroverdi ci ha tenuto a ribadire, nel corso di un'intervista con Paolo Condò , come le voci di mercato su Raspadori all' Inter a gennaio siano false: "Volevo chiamare il direttore della Gazzetta perché hanno fatto una prima pagina in cui dicono che non c’è feeling con Dionisi ma è una putt..a enorme".

"Non è vero. A gennaio siamo in prestito all’Inter? Ma a gennaio non diamo in prestito nessuno. I migliori ce li teniamo. In estate vedremo. Se faremo, faremo qualcosa in entrata per rinforzarci. La prima pagina mi ha dato fastidio perché è un qualcosa che non esiste"