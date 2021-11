VIDEO – LIVE dal Social Football Summit di Roma – INTER NEWS

Appuntamento speciale alle 19.30 sul canale YouTube di PassioneInter

Oggi appuntamento speciale con PassioneInter! Il nostro invitato Lorenzo Polimanti, infatti, trasmetterà la diretta direttamente dal Social Football Summit di Roma che si tiene nella giornata di oggi e domani. Evento a cui sono ospiti numerose personalità del calcio nostrano. Vieni in live con noi su YouTube per parlare delle ultime in casa Inter e non solo: a partire dalle 19.30: