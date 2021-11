Da Kostic al borsino sugli infortunati: le notizie più importanti di oggi

Carnevali chiude la porta per Raspadori all'Inter

KOSTIC IN PUGNO - La notizia del giorno è senz'altro una bomba lanciata in queste ore da calciomercato.com: secondo il noto sito, Filip Kostic , esterno serbo dell' Eintracht Francoforte , sarebbe passato alla scuderia dell'agente Alessandro Lucci , che con l' Inter ha già curato diversi affari, tra cui quello relativo ad Aleksandar Kolarov . Secondo fonti vicine al club, proprio il difensore serbo starebbe giocando un ruolo importante nella trattativa tra il suo connazionale e i nerazzurri. L'Inter, infatti, si è portata avanti nel discorso con Kostic (cui Lucci, tra l'altro avrebbe già promesso il passaggio all'Inter a fine stagione) e sembra essere lui il profilo scelto dalla società per il post- Perisic .

RASPADORI, CARNEVALI CHIUDE - Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è uno dei tanti ospiti presenti al Social Football Summit 2021 di Roma dove è stato presente il nostro inviato Lorenzo Polimanti. Nel corso di un'intervista con Paolo Condò, il dirigente dei neroverdi ha voluto ribadire come le voci di mercato su Raspadori all'Inter a gennaio siano false: "Volevo chiamare il direttore della Gazzetta perché hanno fatto una prima pagina in cui dicono che non c’è feeling con Dionisi ma è una putt****a enorme. Non è vero - ha detto - A gennaio siamo in prestito all’Inter? Ma a gennaio non diamo in prestito nessuno".