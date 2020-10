De Vrij: “Noi forti come l’Italia, sarà una bella sfida. Derby? Nessuna apprensione da Covid”

Intervenuto in occasione della conferenza stampa alla vigilia di Italia-Olanda – match valevole per la Nations League che si giocherà domani sera a Bergamo dalle 20.45 – Stefan de Vrij ha presentato la gara sottolineando la forza della formazione allenata da Roberto Mancini. Il difensore dell’Inter, che in campo potrebbe incrociare da avversari i compagni nerazzurri Barella, Sensi e D’Ambrosio, ha risposto anche ad una domanda in riferimento al derby di sabato contro il Milan e ai tanti casi di coronavirus all’interno dello spogliatoio interista. Queste le parole riprese da tuttomercatoweb.com:

NAZIONALE – “Stiamo lavorando, giochiamo tre partite in una settimana con poco tempo per allenarsi, gruppo base è rimasto uguale, stiamo lavorando, cercando di migliorarci. Ad Amsterdam l’Italia ha vinto meritatamente, però questa è un’altra partita, sicuramente non sarà la stessa. L’Italia gioca insieme da tanto, non perde, si vede la mano dell’allenatore, sarà una partita tosta e bella”.

SFIDA ITALIA – “Cerchiamo sempre di essere ottimisti, di trovare il lato positivo. Sappiamo la forza dell’Italia davanti, ma anche centrocampo e difesa, è squadra che ha qualità in tutto il campo, ma l’abbiamo anche noi. Sarà una bella sfida”.

OLANDA – “Otto anni fa iniziato un percorso, siamo cresciuti tanto. Ultimamente mancano risultati e gol, ma siamo consapevoli della nostra forza, della qualità di giocatori di grandi squadre. Cercheremo di fare bella figura”.

DERBY – “Mi concentro su partita di domani, poi vediamo. Covid? No, non sento apprensione”.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<