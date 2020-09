Decisa la data dei sorteggi Champions League: ci saranno il 1° ottobre a Nyon

Sabato inizierà il campionato di Serie A che darà il via alla nuova stagione calcistica. La Champions League – terminata solo da pochi giorni con il Bayern Monaco campione – si prepara anch’essa ad aprire i battenti ed il primo passo sarà il sorteggio della fase a gironi.

Come comunicati dall’UEFA nella giornata di oggi, i sorteggi non avverranno ad Atene ma nella sede di Nyon a porte chiuse. Le restrizioni anti-Covid impediscono l’organizzazione di eventi con ospiti e dunque la composizione dei vari gironi non vedrà la classica presenza dei dirigenti delle squadre impegnate. L’Inter – che occuperà la terza fascia nonostante l’ottimo percorso in Europa League – guarderà il sorteggio da molto vicino. Giovedì 1° ottobre alle 18:00 i nerazzurri conosceranno gli avversari.

