Decreto Crescita, novità in vista: si va verso la conferma per il 2023

Continua ad evolversi la situazione legata al Decreto Crescita. Secondo quanto riportato da Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, potrebbe essere confermato per il 2023, includendo i contratti registrati quest’estate, facendo leva sulla residenza anagrafica. Tuttavia la legge verrà abolita completamente da gennaio 2024

L’opinione di Passione Inter

Se effettivamente dovesse essere così l’Inter non avrà problemi con i contratti di Yann Sommer, Benjamin Pavard, Yann Bisseck e Marcus Thuram. Nonostante ciò in futuro non ci sarà più questa agevolazione che come dimostrato era tornata spesso utile ai nerazzurri.