VIDEO – SORPRESA dal primo minuto? MILAN-INTER: ultimissime probabili formazioni e dove vederla

Il punto con le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Inter, 12a giornata Serie A 2021 2022. Dove vedere Milan Inter, analisi tattica e tutte le news. Tante scelte possibili per mister Inzaghi, che dovrebbe però partire con Calhanoglu titolare come mezzala e Dzeko al fianco di Lautaro in attacco. Ma occhio ad una possibile sorpresa...