Verso il Derby – Le probabili scelte di mister Inzaghi

Solo un ballottaggio per il momento

In vista del Derby di domenica contro il Milan, Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, sta preparando la migliore formazione possibile. Per questo il tecnico ha un solo vero dubbio, ed è a centrocampo. In ballottaggio per una maglia da titolare, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero infatti solamente Hakan Calhanoglu ed Arturo Vidal. Nelle ultime uscite il turco ha migliorato le proprie prestazioni ed il suo contributo sui calci piazzati, vero e proprio punto di forza dell'Inter, è innegabile. Così come la sua maggiore qualità dal punto di vista del possesso palla e dell'ultimo passaggio. Inoltre Inzaghi è convinto che contro la sua ex squadra, specie dopo le prese in giro estive, possa essere motivato a fare una grande prestazione.