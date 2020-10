Di Gennaro: “Questa Inter può vincere lo Scudetto. Eriksen? Sembra ai margini del progetto di Conte”

L’Inter è reduce dal pareggio di Kiev contro lo Shakhtar, che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi. Sabato ci sarà il Parma e gli uomini di Antonio Conte cercheranno i tre punti dopo la bella vittoria contro il Genoa in campionato. Tuttavia dovranno fare a meno di Lukaku, fuori per infortunio. Del momento dei nerazzurri ha parlato Antonio Di Gennaro, raggiunto dai microfoni di TMW Radio.

Queste le sue parole: “Due punti in Champions sono un po’ pochi, devono dare qualcosa in più nelle prossime partite. La squadra ha schemi organizzati, si vede che sanno cosa devono fare, ma non penso che debbano puntare solo su Lukaku. Eriksen? Non sta giocando bene, e non so se è lui che sente il peso di non riuscire ad aiutare la squadra, o l’allenatore che aveva in mente altri giocatori, vedi Vidal e Kanté. Mi sembra che il danese non entri più nel vivo del gioco, anche perché non ha continuità: ormai è quasi ai margini. Conte comunque mi sembra più tranquillo e sereno, meno arrabbiato rispetto alla fine dello scorso campionato, e questo fa ben sperare. Come organico è tra le candidate a vincere lo Scudetto, visto anche che la Juve ha evidenti problemi”.

