Eriksen rompe il silenzio: “Gioco poco? Chiedete a Conte, sono decisioni sue. Non ascolto le critiche, anche se in Italia si parla tanto”

Christian Eriksen sta vivendo un’esperienza piuttosto particolare all’Inter. Arrivato nello scorso gennaio, su di lui si sono create fin da subito grandi aspettative, essendo stato a tutti gli effetti un vero colpo di mercato. Intervenuto in un Q&A organizzato dalla federcalcio danese, il numero 24 nerazzurro ha rotto il silenzio e ha parlato del suo scarso impiego tra gli undici di Antonio Conte.

Queste le sue parole: “Del mio scarso impiego dovreste parlarne con il tecnico, poiché sono decisione sue. Chiamate Conte e chiedetegli il perché. Nel calcio i periodi di alti e bassi ci stanno sempre, solo pochi sono sempre al top. Ovvio che tutti si fanno una propria opinione, ma le critiche non mi toccano: sono allenato a non pensarci. Soprattutto adesso che mi sono trasferito in Italia, dove tutti manifestano una propria idea. Si tratta di fidarsi di coloro che ti stanno vicino e non sentire tutto il resto. Odense? Potrei finire la carriera lì. Dopotutto, ora abbiamo anche comprato una casa a Odense, quindi penso che la nostra base familiare più avanti sarà Odense. Se mi vorranno, potrei pensarci”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<