Chi è Di Bello, arbitro di Inter-Udinese: quel fallo non fischiato a Lautaro…

L’Inter torna a San Siro dopo 3 trasferte consecutive per sfidare l’Udinese, nella 15a giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri vanno a caccia di una vittoria per continuare la propria corsa in vetta alla classifica, e tenere a distanza la Juventus. Il calcio d’inizio sarà sabato 9 dicembre 2023 alle ore 20.45.

A dirigere la gara sarà Marco Di Bello, arbitro della sezione di Brindisi.

Nato proprio a Brindisi, il 17 luglio 1981, il direttore di gara pugliese vanta 154 partite in Serie A, di cui 4 nel campionato di quest’anno. Con l’Inter i precedenti sono molto buoni: 12 partite in campionato e 1 in Coppa Italia, con con 9 vittorie e 4 pareggi.

Nonostante l’imbattibilità, Di Bello è noto ai tifosi nerazzurri per l’errore commesso in Roma-Inter della stagione 2019/2020, gara finita 2-2 e giocata in luglio, dopo il blocco del campionato a causa della diffusione del Covid. In quell’occasione, il direttore di gara non fischiò un evidente fallo su Lautaro Martinez a centrocampo, dando così il la al primo gol dei giallorossi.

Sabato sera, al fianco di Di Belloci saranno gli assistenti Bottegoni e Di Monte, mentre il quarto uomo sarà Prontera. Al VAR, invece, ci sarà Mazzoleni, con Abbatista nel ruolo di AVAR.