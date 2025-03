Dimarco out con il Feyenoord: Inzaghi ha pronte DUE alternative

L’Inter attende con ansia novità sulle condizioni di Federico Dimarco, uscito per un problema ai flessori della coscia destra nel secondo tempo della sfida contro il Napoli. Tuttavia, la probabilità di un suo forfait per la sfida di Champions League, in casa del Feyenoord, sembra essere consistente.

Ecco perché, come raccontato oggi da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi starebbe avrebbe già pronte due alternative per la sfida di Rotterdam, in programma mercoledì alle 18.45. L’assenza di Dimarco alimenterebbe l’emergenza sugli esterni, con la possibilità di un necessario cambio di modulo.

La novità potrebbe essere il passaggio al 4-4-2, con Pavard e Bastoni terzini, dietro a Dumfries a destra e uno tra Mkhitaryan e Zielinski sulla corsia di sinistra. Al tempo stesso, il tecnico potrebbe decidere di mantenere il 3-5-2, come nel secondo tempo del Maradona, spostando Dumfries a sinistra e utilizzando Pavard come esterno a tutta fascia.